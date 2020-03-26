NEWS.ru начал эксклюзивное интервью с хоккейным агентом и постоянным экспертом федерального спортивного телеканала Алексеем Дементьевым с очередного случая дисквалификации российского игрока за употребление кокаина (на сей раз на 15 месяцев отстранили от хоккея защитника владивостокского «Адмирала» Кирилла Дьякова), но затем в беседе были затронуты и другие, не менее насущные проблемы отечественного и мирового хоккея.

Челленджи с туалетной бумагой «отвлекают людей от нудного карантина»

— Время от времени мы узнаём, что тот или иной спортсмен, в частности хоккеист, попадается на употреблении наркотиков. Не так давно в громкий кокаиновый скандал был вовлечён звёздный форвард сборной России и партнёр Александра Овечкина по клубу НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, теперь — новая история с менее известным Кириллом Дьяковым. Что всё-таки толкает хоккеистов на этот шаг, почти неизбежно заканчивающийся разоблачением и дисквалификацией?

— Очень сложно сказать, что в каждом конкретном случае является причиной употребления запрещённых веществ. Но, к сожалению, подобные случаи не единичны, и хоккеисты здесь отнюдь не в одиночестве и не в первых рядах провинившихся. Мы неоднократно слышали, как в использовании наркотических средств обвинялись или признавались представители не только других видов спорта, но и других сфер человеческой деятельности. То есть это глобальная проблема.

— Может ли эта проблема стать ещё более серьёзной и масштабной сейчас, когда весь мировой спорт поставлен на бессрочную паузу в связи с пандемией коронавируса? Ведь у спортсменов, в частности хоккеистов, вдруг появилась масса свободного времени, соответственно, и больше шансов поддаться соблазну «кое-что попробовать». Могут ли эти вынужденные каникулы спровоцировать рост числа случаев употребления наркотиков?

— Невозможно давать ответы за других людей. У каждого своя жизнь и своя голова на плечах. И каждый делает свой выбор в силу личных представлений о жизненных ценностях, и исходя из своих стремлений решает, что он можно себе позволить, а что — нет. Но точно знаю, что настоящие спортсмены-профессионалы не будут отвлекаться на посторонние вещи и заниматься какой-то ерундой даже в те периоды жизни, когда спорт замер. Рано или поздно нынешняя ситуация придёт к завершению, и эти спортсмены будут готовы выходить на игровые площадки и показывать тот уровень мастерства, который болельщики привыкли видеть.

— По сравнению с наркотиками столь популярные в последние недели челленджи с туалетной бумагой — безобидные шалости?

— Все эти челленджи — способ общения людей посредством Интернета, который даёт возможность в социальных сетях напомнить о себе. Ничего плохого в этом не вижу. Наверное, это самое безобидное из того, что в такой непростой для спорта период может быть — и даже должно быть. Поскольку отвлекает людей от нудного карантина.

— Тем не менее многие осуждают спортсменов, называя подобные челленджи глупостью, и призывают их реально помочь в борьбе против пандемии, например, покупкой аппаратов искусственной вентиляции лёгких или денежными отчислениями.

— Здесь важно понимать, какие цели преследует каждый человек, жертвующий свои средства на тот или иной проект. Знаю, что есть немало спортсменов, которые не афишируют свои действия, и им не нужна дополнительная самореклама. Они просто от души делают добрые дела.

Тарасенко уже должен был играть после травмы, если бы чемпионат НХЛ продолжался

Владимир Тарасенко Gregory Fisher/Icon Sportswire/Global Look Press

— Один из самых известных ваших клиентов как хоккейного агента — звезда клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко. До вынужденной паузы в регулярном чемпионате он долгое время не играл из-за травмы. Каково сейчас состояние его здоровья?

— Всё идёт по плану. Ожидалось, что Владимир уже в эти дни должен был играть в официальных матчах, если бы регулярный чемпионат НХЛ продолжался. Но известные события прервали турнир на неопределённый срок, почти все команды лиги ещё должны провести порядка десяти матчей до конца «регулярки». Конечно, эта ситуация внесла коррективы в планы Тарасенко, но, с другой стороны, она даёт ему возможность более качественно и не спеша подготовиться к тем матчам, которые будут сыграны после возобновления сезона. Так что, как говорится, не бывает худа без добра.

— Вы достаточно уверенно говорите о предстоящем возобновлении сезона в НХЛ. Но наверняка существует некий дедлайн, после которого доиграть регулярный чемпионат и весь плей-офф будет уже весьма затруднительно?

— Знаю, что в настоящий момент идут активные переговоры между руководством лиги и ассоциацией игроков как раз по вопросу возобновления чемпионата НХЛ. В каком формате и когда это будет сделано — нам объявят. Не думаю, что здесь нужно давать какие-то прогнозы и своими мыслями, предположениями создавать некое давление. Вот если взять ситуацию с Континентальной хоккейной лигой, честно признаюсь, не понимал, с какой целью отдельные личности активно высказывались по поводу того, что нужно делать с прерванным сезоном: играть — не играть, доигрывать — не доигрывать. Есть люди, которые принимают решения и которые специально выбраны для этих решений, и необходимо просто следовать принятым этими людьми решениям, а не навязывать своё мнение и не выпячивать себя.

— Сейчас, когда решение досрочно завершить сезон КХЛ уже принято, вы можете сказать, что полностью его поддерживаете?

— Я не могу его не поддерживать. Слишком много было людей, которые кричали, что в каких-то странах уже прекратили играть в хоккей, поэтому надо и нам быстрее заканчивать. Какой смысл во всех этих высказываниях, кроме того, что люди попросту хотят напомнить о себе на информационном поле? Это совершенно лишнее и никому не нужное создание напряжения. Для меня же ситуация проста и банальна: сиди спокойно и жди — всем нам скажут, что будет и чего не будет.

— И всё-таки — после какой даты возможное возобновление нынешнего сезона НХЛ может негативно сказаться на сезоне следующем и повлечь его сдвиг по срокам, сокращение количества матчей и тому подобное?

— Я не тот человек, который станет заниматься предсказаниями. Поэтому, как и другие хоккеисты, в том числе и Владимир Тарасенко, призываю всех сконцентрироваться на своей семье, на том, что вы делаете в жизни, и быть готовым ко всему, что происходит.

Перед отъездом за океан нашей молодёжи надо понимать, что НХЛ там может и не пахнуть

— В связи с тем, что российский хоккей, КХЛ досрочно завершили сезон и ушли на бессрочные каникулы, а НХЛ ещё надеется возобновить свой чемпионат, не станем ли мы свидетелями новой волны отъезда наших игроков, в том числе и молодых, за океан? Если говорить совсем упрощённо, то мотив здесь такой: у нас здесь хоккея нет и полная неопределённость, у них там сезон ещё не потерян и есть шанс сыграть на серьёзном уровне.

— По поводу молодых хоккеистов и их отъезда в НХЛ можно сказать, что это слишком громкие и высокие слова. Потому что, на мой взгляд, именно молодым игрокам для начала нужно пройти все круги ада в Северной Америке, поиграв за различные низшие лиги, прежде чем рассчитывать попасть в НХЛ. Посмотрите, сколько лет наши ребята, уезжавшие за океан в совсем юном возрасте, проводили в Американской лиге (AHL), лиге Восточного побережья (ECHL), прежде чем получить право сыграть свой дебютный матч в Национальной хоккейной лиге.

Андрей Свечников Jaylynn Nash/Icon Sportswire/Global Look Press

— Наверное, блиставший в нынешнем сезоне в «Каролине Харрикейнз» Андрей Свечников может служить отличной иллюстрацией ваших слов.

— Да, Андрей Свечников, а также Денис Гурьянов, пробившийся сейчас в состав «Даллас Старз». Нужно отдать должное тем людям, которые прошли всё это и вытерпели. Но сколько было примеров молодых хоккеистов, не сумевших пройти этот путь, которые сломались! Поэтому перед тем, как делать столь серьёзный шаг якобы с отъездом в НХЛ, необходимо понимать, что лучшей лигой там может и не пахнуть на протяжении многих лет.

— Ещё одним фактором, который может послужить импульсом к массовому отъезду российских хоккеистов за океан, почти наверняка станет жёсткий потолок зарплат, устанавливаемый КХЛ со следующего сезона. В то же время сейчас, на фоне пандемии, уже слышны призывы отменить потолок зарплат. Хотелось бы узнать ваше мнение, насколько этот фактор может повлиять на дальнейшее развитие нашего хоккея?

— Я опять же исхожу из того, что есть люди, принимающие решение по данному вопросу, есть клубы, у которых существуют свои потребности и которые могут потратить определённое количество средств на подписание контрактов с игроками. И свою работу с хоккеистами я тоже буду выстраивать в рамках принятых лигой решений. Другое дело — НХЛ, которая заявляет, что предполагаемое увеличение потолка заработных плат на следующий сезон может не иметь должного эффекта. Поскольку там есть такой серьёзный нюанс как эскроу, нивелирующий возрастание доходов игроков. Иными словами, можно поднять потолок зарплат, к примеру, на 5% и одновременно на 7% увеличить эскроу — это те средства, которые игроки в любом случае не получают, перечисляя их в фонд лиги. И в итоге получится совершенно иная картина: номинально потолок зарплат был поднят, а денег, которые реально получают хоккеисты, стало даже меньше.

— Напоследок — ещё один глобальный вопрос. На днях Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение перенести летние Игры в Токио на следующий год. Про перенос зимних Игр-2022 в Пекине никто пока речи не ведёт, но может ли, на ваш взгляд, нынешняя ситуация с поставленным на паузу сезоном повлиять на решение НХЛ участвовать или не участвовать в следующем олимпийском турнире?

— Учитывая складывающуюся ситуацию в мире, сложно загадывать, что будет через неделю или даже завтра. А то, что произойдёт через два года — это очень и очень далеко. Поэтому считаю, что всем нам необходимо сконцентрироваться на ближайших целях и минимальным задачах, после решения которых можно будет постепенно переходить к более глобальным проблемам. Таким, как проведение Олимпиады и участие в ней игроков НХЛ.

— А минимальные задачи на данный момент — это здоровье спортсменов?

— И вообще всех людей!