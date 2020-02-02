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Единоличный лидер регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА одержал сухую победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

Матч был перенесён из Пекина в Москву ещё в декабре минувшего года из-за празднования в китайской столице Нового года по местному календарю. А позже и эпидемиологическая ситуация в Китае в связи с распространением коронавируса сделала невозможным проведение матчей КХЛ на территории страны.

Встреча, состоявшаяся в старом Ледовом дворце ЦСКА на Ленинградском проспекте, завершилась сухой победой «красно-синих». Шайбы забросили Марио Кемпе (25-я минута), Максим Шалунов (37-я) и Михаил Григоренко (45-я).

Шведский голкипер «армейцев» Ларс Юханссон отразил все 23 броска соперника и отыграл «на ноль» шестой матч в нынешнем сезоне.

ЦСКА (84 очка, 55 игр) не оставляет соперникам шанса сместить себя с первой строчки в общей таблице КХЛ.

«Куньлунь» (57 очков, 57 игр) потерпел четвёртое кряду поражение в чемпионате, но пока удерживает седьмое место в таблице Восточной конференции.

После этого поражения китайского клуба досрочную путёвку в плей-офф оформил екатеринбургский «Автомобилист».

В другом поединке игрового дня «Адмирал» во Владивостоке вырвал победу в серии буллитов у уфимского «Салавата Юлаева», писал ранее NEWS.ru.