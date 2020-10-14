ЦСКА проиграл в Хельсинки, «Локомотив» по буллитам победил в Риге

https://static.news.ru/photo/5a307194-0e47-11eb-8dab-fa163e074e61_660.jpg Фото: jokerit/vk.com

Финский «Йокерит» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке в Хельсинки одержал волевую победу над московским ЦСКА — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1).

«Армейцы» открыли счёт спустя 80 секунд после начала встречи усилиями Антона Слепышева, однако «джокеры» благодаря ударно проведённой пятиминутке в середине второго периода переломили ход игры.

У хозяев отличились Петер Регин (26-я минута), Никлас Енсен (29-я) и Ииро Пакаринен (31-я).

За 68 секунд до финальной сирены Джон Норман закрепил победу «Йокерита», забив четвёртую шайбу в пустые ворота.

За 33 секунды до конца матча отличился защитник ЦСКА Мэт Робинсон, но точку поставили всё же хозяева: Никлас Енсен за семь секунд до сирены оформил дубль, также забросив шайбу в пустые ворота.

ЦСКА (25 очков, 16 игр) не сумел воспользоваться поражением омского «Авангарда» в Магнитогорске, чтобы стать единоличным лидером регулярного чемпионата, — «армейцы» по-прежнему делят первое место в общей таблице КХЛ с «ястребами».

«Йокерит» (17 очков, 12 игр) пока идёт на шестом месте в Западной конференции, однако пока провёл на две – три игры меньше конкурентов и готов в ближайших матчах войти в группу лидеров чемпионата.

Ярославский «Локомотив» на выезде в серии послематчевых буллитов вырвал победу у рижского «Динамо» — 3:2Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

На 27-й минуте соперники с интервалом в 14 секунд обменялись голами: у рижан отличился Павел Чернов, у «железнодорожников» — Артур Каюмов.

На 43-й минуте Андре Петерссон вывел ярославцев вперёд, однако точный бросок Евгения Грачёва на 54-й минуте позволил хозяевам завершить вничью основное время поединка.

В серии послематчевых бросков победным для гостей стал буллит в исполнении Владимира А. Ткачёва.

«Локомотив» (21 очко, 15 игр) продлил победную серию в чемпионате до пяти матчей и сравнялся в таблице «Запада» с петербургским СКА и минским «Динамо» — это трио располагается на местах со второго по четвёртое.

Рижане потерпели пятое поражение подряд и остаются худшей командой Западной конференции — 7 очков в 13 играх.

В предыдущем матче в рамках КХЛ ярославцы одержали волевую победу в Хельсинки над финским «Йокеритом», ранее писал NEWS.ru.