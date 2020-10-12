«Йокерит» дома проиграл «Локомотиву» в КХЛ

https://static.news.ru/photo/dd0c2da2-0cb1-11eb-a300-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

Финский «Йокерит» в случае победы над ярославским «Локомотивом» мог догнать «железнодорожников» в турнирной таблице регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), однако ярославцы сумели выиграть в Хельсинки — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).

Победу гостям принесли точные броски Антона Ландера (24-я минута), Максима Осипова (27-я), Павла Красковского (56-я) и Артёма Ильенко (57-я).

У «джокеров» заброшенные шайбы на счету Вели-Матти Савинайнена (12-я минута) и Томми Кивистё (35-я).

«Локомотив» (19 очков, 14 игр) прервал четырёхматчевую победную серию «Йокерита», сам выиграл четвёртый матч кряду в чемпионате и закрепился на четвёртом месте в таблице Западной конференции.

У финского клуба — 15 очков после 11 проведённых игр и шестое место на «Западе».

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» на своей площадке обыграл московский ЦСКА — 6:4 (3:1, 2:2, 1:1), писал NEWS.ru.