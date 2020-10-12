«Йокерит» дома проиграл «Локомотиву» в КХЛ

Финский «Йокерит» в случае победы над ярославским «Локомотивом» мог догнать «железнодорожников» в турнирной таблице регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), однако ярославцы сумели выиграть в Хельсинки — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).
Победу гостям принесли точные броски Антона Ландера (24-я минута), Максима Осипова (27-я), Павла Красковского (56-я) и Артёма Ильенко (57-я).
У «джокеров» заброшенные шайбы на счету Вели-Матти Савинайнена (12-я минута) и Томми Кивистё (35-я).
«Локомотив» (19 очков, 14 игр) прервал четырёхматчевую победную серию «Йокерита», сам выиграл четвёртый матч кряду в чемпионате и закрепился на четвёртом месте в таблице Западной конференции.
У финского клуба — 15 очков после 11 проведённых игр и шестое место на «Западе».
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» на своей площадке обыграл московский ЦСКА — 6:4 (3:1, 2:2, 1:1), писал NEWS.ru.
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