ЦСКА обыграл в дерби «Динамо» и единолично лидирует в КХЛ

https://static.news.ru/photo/424a12e2-0807-11eb-ac65-fa163e074e61_660.jpg Фото: hccska/vk.com

Первое в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «дерби силовиков» завершилось победой ЦСКА над «Динамо» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Шайбы забросили Михаил Науменков (26-я минута) и Николай Голдобин (47-я).

Голкипер «армейцев» Александр Шарыченков отразил 28 бросков соперника и отыграл «на ноль» второй матч в нынешнем сезоне.

ЦСКА продлил победную серию в чемпионате до шести матчей, набрал 23 очка в 13 проведённых играх и вышел на чистое первое место в общей таблице КХЛ, опережая на два очка омский «Авангард».

«Бело-голубые» (15 очков, 13 игр) остались на четвёртой строчке таблицы «Запада».

Ярославский «Локомотив» в гостях переиграл подмосковный «Витязь» — 5:0 (2:0, 0:0, 3:0).

У «железнодорожников» отличились Денис Алексеев (3-я минута), Андре Петерссон (12-я), Николай Коваленко (42-я), Павел Красковский (56-я) и Владимир А. Ткачёв (59-я).

Вратарь ярославцев Эдвард Паскуале отразил 29 бросков соперника и заработал первый сухарь и в своём дебютном матче за «Локо».

Как ранее писал NEWS.ru, «Амур» прервал серию из трёх поражений в чемпионате и взял реванш у «Торпедо» за поражение двухдневной давности: тогда волжане на льду хабаровской арены одолели хозяев в серии буллитов (3:2Б).