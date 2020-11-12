Челябинский «Трактор» на домашнем льду обыграл «Ак Барс»

https://static.news.ru/photo/74f9024a-2510-11eb-9ce7-fa163e074e61_660.jpg Фото: hctraktor.org

Встреча «Трактора» и «Ак Барса» завершилась со счётом 2:1 в пользу чёрно-белых. При этом казанцы остаются лидерами в Восточной конференции КХЛ по заработанным очкам.

В первом периоде ни одна из команд не забросила шайбу в ворота противника и на перерыв команды ушли со счётом 0:0. Первый гол удалось забросить только во втором игровом отрезке. Его автором стал Томаш Гике, которому ассистировали Лоуренс Пилут и Сергей Калинин. Уже через пол минуты Пилут и Александр Авцин помогли Алексею Бывальцеву увеличить разрыв в счёте до 2:0 в пользу «Трактора».

«Ак Барс» через несколько минут отыграли одну шайбу. Её забросил в ворота гостей Кристиан Хенкель, и на второй перерыв команды ушли со счетом 2:1.

При этом игроки обеих команд получили дисциплинарные штрафы за грубость. Дмитрий Воронков из «Ак Барса» провёл на скамейке две минуты, а Роману Манухову дали 10 + 2. Потом казанцы заработали и командный штраф, отбыл который Зарипов. На исход матча это, однако, не повлияло. При этом, как напомнили в «Тракторе», чёрно-белые победили казанцев на домашнем льду впервые с января 2019 года.

«Трактор» отыграл последнюю игру в короткой домашней серии и теперь команда отправится на выезд. 14 ноября челябинцы встретятся с пекинским «Куньлунь Ред Стар» в Мытищах.

Как писал NEWS.ru, ранее в КХЛ сообщили об отмене матча между «Металлургом» и «Йокеритом».