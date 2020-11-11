В КХЛ сообщили об отмене матча между «Металлургом» и «Йокеритом»

https://static.news.ru/photo/cae63ad8-241b-11eb-a27c-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/helsinginjokerit

Игру в рамках регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги между магнитогорским «Металлургом» и командой «Йокерит» из Хельсинки отменили. Официальное заявление об этом пресс-служба КХЛ обнародовала в среду, 11 ноября.

Отмечается, что в настоящий момент большая часть хоккеистов, членов тренерского штаба и медицинского персонала коллектива из Финляндии находится на карантине. При этом у «Йокерита» не остаётся времени на оформление выездных документов на новичков клуба.

В связи с этим выездной матч в Магнитогорске, который должен был состояться в четверг, 12 ноября, отменён. Дополнительное решение по этой игре лига сообщит отдельно, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале КХЛ.

Как ранее передавал NEWS.ru, лига проинформировала об изменениях в расписании матчей регулярного чемпионата. Так, матч «Йокерит» — «Витязь» пройдёт 23 февраля 2021 года.

Встреча была перенесена по причине выявления нескольких случаев коронавируса в финской команде.