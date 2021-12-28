Бывший тренер сборной России указал на ошибки «молодёжки» на ЧМ по хоккею

Российской молодёжной сборной по хоккею нужно больше работать над технико-тактическими действиями, заявил бывший главный тренер национальной и молодёжной сборных России Владимир Плющев. Он также указал на ошибки, допущенные российскими хоккеистами в матче со шведами на чемпионате мира в Канаде. По его словам, молодёжная сборная действовала слишком прямолинейно, цитирует Плющева Lenta.ru.

Нужно прибавлять в технико-тактических действиях. В матче с сильным соперником — шведами — наша команда действовала немного прямолинейно, ребята хотели взять скандинавов нахрапом, — пояснил Плющев.

Он уточнил, что давать какие-либо прогнозы о выступлении россиян на турнире можно будет только в том случае, если они выйдут из группы. Плющев подчеркнул, что молодёжной сборной России ещё нужно выиграть оставшиеся матчи в группе у сильных соперников — Словакии и США.

Россияне провели два матча на чемпионате мира по хоккею — 2022. Они одержали победу над сборной Швейцарии со счётом 4:2, но уступили шведам 3:6.

Ранее в Сети появилась нарезка лучших моментов матча групповой стадии молодёжного чемпионата мира года между командами России и Швейцарии. В составе российского коллектива голами отметились Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков.