Большинство решает: Россия начала МЧМ по хоккею с поражения от Швеции

Сборная России по хоккею неудачно начала молодёжный чемпионат мира в Канаде. Подопечные Сергея Зубова при небезнадёжной игре уступили Швеции и осложнили себе решение задачи по выходу в плей-офф. Рассказываем подробнее о стартовой встрече для россиян на турнире.

Точки пересечения

У молодёжных сборных России и Швеции много общего. Обе команды, безусловно, входят в число ведущих. И те, и те, остались без медалей прошлого МЧМ, а также обе давно не выигрывали турнир. Последнее золото россиян было добыто в далёком 2011 году, Швеция же заключительный для себя успех праздновала на следующем мировом первенстве.

Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Так что обе команды приехали в Канаду бороться за золото, столкновения таких коллективов всегда вызывают огромный интерес. Тем более у россиян всего месяц назад появился новый главный тренер. Сергей Зубов в конце ноября сменил на этом посту Олега Браташа, который в статусе наставника команды провёл всего полтора месяца. В итоге он стал одним из помощников Зубова, для которого МЧМ — ответственный дебют.

Шведская стенка

Начало матча россиянам удалось. Команда с первых секунд завладела инициативой и бросилась атаковать, уже на первой минуте счёт открывать мог Кирилл Танков, но его бросок из убойной позиции прошёл выше перекладины.

Примерно к пятой минуте шведы оправились от стартового натиска россиян. Скандинавы начали сооружать собственные атаки и здорово использовали прессинг. У соперника появились проблемы с выходом из обороны, а Никита Новиков схлопотал удаление за задержку клюшкой. На реализацию первого большинства шведам потребовалось всего 10 секунд. Партнёры вывели на шикарную позицию для броска Оскара Олауссона, который чётко поразил верхний угол ворот. Россияне пытались организовать ответную шайбу, но по-настоящему опасные моменты начали появляться только в конце первого периода. Шведы выстояли.

Оскар Олауссон из Швеции и Никита Гуслистов из России Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

На седьмой минуте второго периода россияне получили свой шанс в большинстве, однако отличились снова шведы. Симон Эдвинссон воспользовался ошибкой сборной России в чужой зоне и умчался на рандеву с Ярославом Аскаровым. Голкипер мог спасти свою команду, но шайба, задев клюшку вратаря, предательски проскочила в сетку между щитков.

Через пять минут шведы снова получили право разыграть лишнего, а Марат Хуснутдинов допустил глупое нарушение правил через 17 секунд после начала большинства у соперника. В формате «5 на 3» у россиян практически не было шансов на спасение. Ещё через 20 секунд Эмиль Андре спокойно прицелился и без каких-либо помех с кистей уложил в сетку третью шайбу. Положение россиян становилось очень тяжёлым.

Надежду российским болельщикам подарил заключительный отрезок второго периода. «Красная машина» наконец начала доминировать и организовывать моменты у чужих ворот, а Федор Свечков в жёсткой борьбе на пятачке умудрился протолкнуть шайбу в шведские ворота. Ситуация стала чуть менее безнадёжной.

Вблизи камбэка

Однако третий период начался с нового удаления у россиян, которое шведы снова реализовали с хладнокровием киллера. Четвёртую шайбу из ворот вынимал уже Егор Гуськов, который сменил отыгравшего два периода Аскарова. Показалось, что точка в матче уже поставлена, однако тут слово взял лидер российской команды Матвей Мичков. Успевший поиграть за главную команду форвард СКА оформил дубль за 41 секунду, причём шайбы получились одна удивительнее другой.

Сначала выскочившего один на один россиянина снёс защитник, тот протаранил ворота, а шайба пересекла их линию. Формально она даже не оказалась в сетке, но судьи засчитали гол. Затем Мичков исполнил фирменный трюк: нападающий с неудобной руки бросил с отрицательного угла, а шайба рикошетом от шлема вратаря заскочила в сетку. Россияне вернулись в игру!

Однако решающего перелома не случилось. Шведы не только смогли засушить игру, но и провели результативную контратаку. Теодор Нидербах промчался по правому флангу и пробил Гуськова броском мимо щитков. Оправиться от этого удара россиянам уже не удалось.

В концовке Зубов снял голкипера, но организовать ничего опасного у ворот шведов не удалось. Более того, после очередной потери с шайбой оказался Даниэль Юнгман, который имел массу времени, чтобы нанести прицельный бросок по пустым воротам. Его гол в итоге и установил окончательный счёт матча — 6:3 в пользу шведов.

Почему так много удалений? Ребята волнуются, для многих это первый турнир на таком уровне. Пытаемся их успокаивать, но эмоции берут своё. Обидно, что оставались втроём. Такие удаления должны быть исключены. Это донесём до ребят, — заявил Зубов после матча «Чемпионату.com».

Пока ничего страшного не случилось. Россиянам предстоит провести ещё три матча на групповом этапе, а в плей-офф из пяти команд выйдут четыре. Единственное, хотелось бы всё-таки занять итоговое место повыше, чтобы как можно дольше не встречаться с Канадой. Хотя нет никаких гарантий, что «кленовые листья» пройдут групповой этап идеально.