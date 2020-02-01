https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Казахстанский «Барыс» в очередном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке в Нур-Султане едва не упустил победу над омским «Авангардом» — 4:3 (2:0, 2:3, 0:0).

У хозяев шайбы забросили Дмитрий Гурков (17-я минута), Кирилл Панюков (19-я), Алексей Маклюков (23-я) и Павел Акользин (30-я).

В составе омичей отличились Семён Ручкин (30-я), Сергей Шумаков (37-я) и Кирилл Семёнов (39-я).

«Барыс» (73 очка, 55 игр) и «Авангард» (77 очков, 55 игр) остаются соседями в таблице Восточной конференции, занимая соответственно третье и второе места.

Магнитогорский «Металлург» на своей площадке уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).

«Сталевары» дважды выходили вперёд благодаря точным броскам Богдана Потехина (8-я минута) и Денниса Расмуссена (23-я), однако голы Алексея Василевского (14-я), Питера Холланда (30-я) и Брукса Мэйсека (59-я) принесли гостям волевую победу.

«Автомобилист» (69 очков, 54 игры) закрепился на четвёртой строчке таблицы «Востока», «Магнитка» (56 очков, 53 игры) осталась на восьмом месте в той же конференции.

Казанский «Ак Барс» дома всухую переиграл рижское «Динамо» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

Авторами голов стали Артём Галимов (13-я минута) и Данис Зарипов (47-я).

Шведский голкипер хозяев Адам Рейдеборн отразил все 16 бросков соперника и отыграл «на ноль» третий матч в нынешнем сезоне.

«Ак Барс» (80 очков, 53 игры) продолжает лидировать в таблице Восточной конференции, рижское «Динамо» уже утратило все шансы на попадание в плей-офф и проиграло девятый матч в чемпионате подряд.

Новосибирская «Сибирь» на своей площадке взяла верх над минским «Динамо» — 3:2 (0:0, 3:1, 0:1).

У хозяев одну шайбу забросил Егор Миловзоров (27-я минута), две — Данил Романцев (33-я и 36-я).

Минчанге сумели ответить лишь двумя голами, авторами которых стали Павел Денисов (за две секунды до второго перерыва) и Иван Дроздов (49-я минута).

Защитник и капитан сибиряков Александр Логинов провёл 500-й матч в КХЛ, сухая серия голкипера новосибирцев Харри Сятери прервалась на 136-й минуте (135 минут 10 секунд).

«Сибирь» (63 очка, 53 игры) находится на пятом месте на «Востоке», минское «Динамо» уже не сможет даже теоретически попасть в плей-офф.

Лидер КХЛ московский ЦСКА потерпел поражение в Хабаровске от «Амура», уфимский «Салават Юлаев» победил во Владивостоке, писал ранее NEWS.ru.