https://static.news.ru/photo/330203c2-cda6-11e9-85be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В очередных матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» из Екатеринбурга в овертайме вырвал домашнюю победу (3:2ОТ) у череповецкой «Северстали», а подмосковный «Витязь» в гостях одолел челябинский «Трактор» (4:2).

«Северсталь» в Екатеринбурге к 34-й секунде второго периода вела со счётом 2:0 благодаря голам нападающих Евгения Бодрова и Игоря Гераськина. Однако уже на 24-й минуте форвард хозяев Питер Холланд одну шайбу отыграл. А на 47-й минуте защитник уральцев Денис Бодров — брат выступающего за череповчан Евгения Бодрова — сравнял счёт.

В итоге основное время матча завершилось вничью, а первый в сезоне КХЛ овертайм продлился 1 минуту и 55 секунд: именно в этот момент нападающий хозяев Вячеслав Литовченко забросил победную шайбу и принёс «Автомобилисту» первые два очка в чемпионате.

В поединке «Трактора» и «Витязя» стоит отметить 36-летнего нападающего подмосковной команды Александра Сёмина, оформившего дубль к началу третьего периода. Вторая шайба ветерана оказалась победной. Кроме того, в составе «Витязя» отличились Данила Моисеев и Святослав Гребенщиков, у «Трактора» шайбы забросили Илья Карпухин и Лукаш Седлак.

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