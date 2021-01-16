«Автомобилист» разгромил «Авангард» и продлил победную серию в КХЛ

https://static.news.ru/photo/762d6ed8-58d9-11eb-97da-fa163e074e61_660.jpg Фото: hc-avto.ru

Екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на домашней арене одержал крупную победу над омским «Авангардом» (4:1).

Гости при этом забили первыми — на 16-й минуте отличился Клим Костин. Через 10 минут хозяева сравняли счёт, шайба на счету канадца Питера Холланда. На 44-й минуте забил Александр Протапович, на 45-й — Анатолий Голышев, а на 59-й минуте немец Корбиниан Хольцер довёл разницу в счёте до разгромной. Холланд к своему голу добавил две результативные передачи.

Победа стала для «Автомобилиста» четвёртой подряд. Клуб из Екатеринбурга занимает пятое место в Восточной конференции, имея в активе 59 очков. У омичей 62 очка и второе место, «Авангард» уже обеспечил себе место в плей-офф. Команда при этом проиграла три последних встречи.

Ранее капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин сделал 500-ю результативную передачу за карьеру в КХЛ. Он достиг исторической отметки в матче с «Салаватом Юлаевым», писал NEWS.ru. Встреча завершилась победой «магнитки» со счётом 3:2, при этом Мозякин стал соавтором победного гола.