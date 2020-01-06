https://static.news.ru/photo/af370394-30a6-11ea-bf5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Омский «Авангард» в очередном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на льду подмосковной «Арены Балашиха» уступил казахстанскому «Барысу» из Нур-Султана — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).

В первых двух периодах гости дважды выходили вперёд благодаря точным броскам Егора Петухова (4-я минута) и Никиты Михайлиса (29-я), однако в обоих случаях «ястребы» сравнивали счёт усилиями канадских нападающих Роба Клинкхаммера (13-я) и Брэндона Макмиллана (32-я).

За 1 минуту 47 секунд до конца основного времени встречи победную для «Барыса» шайбу забросил оформивший дубль Никита Михайлис.

Стоит отметить, что команды встречались второй раз в нынешнем сезоне, и в первом очном поединке клуб из Казахстана также победил со счётом 3:2.

Защитник омичей Коди Франсон провёл сотый матч в КХЛ.

«Авангард» (60 очков, 45 игр) и «Барыс» (57 очков, 44 игры) после очной встречи остались соседями в турнирной таблице Восточной конференции, занимая соответственно второе и третье места.

Анонсируя матч с «Барысом», пресс-служба «Авангарда» пошутила на тему двух прошедших накануне телетрансляций финалов молодёжных чемпионатов мира Россия — Канада на разных федеральных телеканалах, ранее писал NEWS.ru.