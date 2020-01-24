Пресс-служба «Авангарда» сообщила, что тренера академии хоккейного клуба в Балашихе Игоря Николаева, который применяет жёсткие методы воспитания, уволили.
Изучив имеющиеся видеоматериалы, мы решили расстаться с этим специалистом, хотя часть родителей хоккеистов выступала за то, чтобы оставить Николаева в системе академии, учитывая его заслуги, — сообщает официальный сайт «Авангарда».
Как ранее писал NEWS.ru, жительница Челябинска Ольга Варло попала в реанимацию после серии индивидуальных фитнес-тренировок с тренером Дмитрием Я. По её словам, победитель соревнований по бодибилдингу дал ей слишком большую нагрузку.
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