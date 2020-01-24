https://static.news.ru/photo/9d6c34de-a3f9-11e9-85c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: khl.ru

Пресс-служба «Авангарда» сообщила, что тренера академии хоккейного клуба в Балашихе Игоря Николаева, который применяет жёсткие методы воспитания, уволили.

Изучив имеющиеся видеоматериалы, мы решили расстаться с этим специалистом, хотя часть родителей хоккеистов выступала за то, чтобы оставить Николаева в системе академии, учитывая его заслуги, — сообщает официальный сайт «Авангарда».

Как ранее писал NEWS.ru, жительница Челябинска Ольга Варло попала в реанимацию после серии индивидуальных фитнес-тренировок с тренером Дмитрием Я. По её словам, победитель соревнований по бодибилдингу дал ей слишком большую нагрузку.