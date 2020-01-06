https://static.news.ru/photo/1a68a368-309b-11ea-ab7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: avangard_inside/instagram.com

Пресс-служба омского хоккейного клуба «Авангард» опубликовала ироничный пост на странице в Instagram на тему трансляций финалов молодёжного чемпионата мира.

«Авангард» опубликовал афишу матча с «Барысом», поставив дату 30 декабря, а также заменил прописку казахского клуба с Нур-Султана на Астану.

Специально для вас трансляция этого матча будет идти по «Матч ТВ!» Там будут Петров, Фисенко, Михеев и, возможно, доллар по 30, — написано в посте.

Одновременно с прямым эфиром финального матча молодёжного чемпионата мира — 2020, который транслировался на Первом канале, на «Матч ТВ» показывали повтор финала турнира 2011 года. Многие перепутали трансляции и посмотрели не тот матч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия упустила победу над Канадой в финале МЧМ и осталась без золота. Наша сборная не сумела выиграть турнир, проходивший в Чехии. В финальном поединке в Остраве подопечные Валерия Брагина проиграли сверстникам из Канады — 3:4 (0:0, 2:1, 1:3).