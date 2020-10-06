«Амур» спустя два дня взял реванш у «Торпедо» за домашнее поражение

https://static.news.ru/photo/a1df0de2-07c7-11eb-ad18-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcamur.ru

В поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хабаровский «Амур» на своей площадке вырвал волевую победу у нижегородского «Торпедо» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

«Автозаводцы» открыли счёт на третьей минуте встречи усилиями Данила Воеводина, но уже на седьмой минуте Кирилл Рассказов восстановил равновесие.

Победную для дальневосточников шайбу забил на 50-й минуте Владимир Бутузов.

«Амур» прервал серию из трёх поражений в чемпионате и взял реванш у «Торпедо» за поражение двухдневной давности: тогда волжане на льду хабаровской арены одолели хозяев в серии буллитов (3:2Б), писал ранее NEWS.ru.