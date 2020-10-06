«Амур» спустя два дня взял реванш у «Торпедо» за домашнее поражение

В поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хабаровский «Амур» на своей площадке вырвал волевую победу у нижегородского «Торпедо» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).
«Автозаводцы» открыли счёт на третьей минуте встречи усилиями Данила Воеводина, но уже на седьмой минуте Кирилл Рассказов восстановил равновесие.
Победную для дальневосточников шайбу забил на 50-й минуте Владимир Бутузов.
«Амур» прервал серию из трёх поражений в чемпионате и взял реванш у «Торпедо» за поражение двухдневной давности: тогда волжане на льду хабаровской арены одолели хозяев в серии буллитов (3:2Б), писал ранее NEWS.ru.
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