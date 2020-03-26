Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поддержал решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о досрочном завершении сезона-2019/20.
Это совершенно правильное решение, спортивная составляющая ушла, когда две команды покинули плей-офф. Предлагались разные варианты, но я до сих пор не понимал — да, могли бы доиграть чемпионат, но это был бы уже не тот Кубок, — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.
Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов также считает решение КХЛ правильным.
Если мы сейчас не обезопасим друг друга и самих себя, последствия могут быть очень серьёзными, масштабы распространения заболевания — более глобальными. Всей хоккейной семьёй мы должны отнестись к этому с большой ответственностью, — сказал Зарипов.
Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на заседании Совета директоров КХЛ. Также Совет директоров определит состав участников чемпионата-2020/21, после чего лига приступит к подготовке календаря, писал NEWS.ru.
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