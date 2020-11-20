Агрофюрер: есть ли у Лукашенко шансы провести ЧМ-2021 по хоккею

Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Риге и Минске в мае-июне 2021 году. Однако итог президентских выборов и дальнейшие протесты поставили под сомнение целесообразность проведения турнира в Белоруссии. NEWS.ru рассказывает, насколько реально перенесение части соревнований в Россию, и нужно ли нам это в принципе.

Днём 19 ноября появилась информация о переносе белорусской части на родину хоккея — в Канаду. Однако эта версия быстро сошла на нет — дорого и бессмысленно. К тому же, что Канада, что Северная Америка заняты куда более важными проблемами — организацией нового сезона Национальной хоккейной лиги, которая пока не имеет точных сроков проведения. И чемпионат мира никак в этот план не вписывается, он станет лишь обузой.

Затем вечером этого же дня по информации журналиста The Hockey News Райана Кеннеди стало известно, что в ближайшее время президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель встретится с главой Федерации хоккея России (ФХР) Владиславом Третьяком, чтобы обсудить детали проведения соревнований в Москве. Это было бы вполне логично. Хоккейный сезон в России в разгаре. Официальной информации от 70-летнего швейцарца по поводу переноса турнира в Москву пока нет, так как Фазель продолжает выступать в поддержку Белоруссии, что лишь вызывает недоумение со стороны представителей других стран-участниц предстоящего соревнования.

«Использующий оружие против собственного народа»

В хоккейном мире сейчас происходит настоящая война. Против Лукашенко уже выступила западная спортивная пресса, назвав его фашистом. Именно так считает шеф-редактор Hockey Sverige Уффе Бодин, который ответил на твит своего подчинённого Манса Карлссона, назвавшего нынешнюю ситуацию в хоккейном мире «спортивной стиркой» — приёмом, когда спортивное мероприятие используется для укрепления репутации или бренда во всём мире.

Александр Лукашенко president.gov.by

Как никогда важно противостоять фашистским диктаторам, которые пытаются добиться легитимности своей власти, благодаря спортивным событиям. Но, несмотря на всё, у меня мало надежды, что ИИХФ вытащит голову из песка относительно Белоруссии, — отметил Бодин в своём Twitter.

Viktigare Ã¤n nÃ¥gonsin att stÃ¥ upp mot facistiska diktatorer som fÃ¶rsÃ¶ker skapa legitimitet via idrottsevenemang. Trots det hyser jag inget stÃ¶rre hopp om att IIHF ska rycka huvudet ur sanden gÃ¤llande Belarus. https://t.co/fi3IV0h3Lt — Uffe Bodin (@UffeBodin) November 18, 2020

Успели подключиться и первые мировые лица. Так, президент Франции Макрон потребовал отставки лидера Белоруссии, Великобритания и Канада чуть ли не одновременно ввели санкции, вторая, к тому же, готова бойкотировать турнир, если хоккеистов будут заставлять отправляться в Минск, а министр науки и культуры Финляндии Анника Саарикко и вовсе предупредила, что в ближайшее время будет готово заявление, предоставленное на уровне Европейского союза, против проведения турнира на территории Белоруссии. Даже либеральная Швеция начала собирать подписи на имя Рене Фазеля, чтобы не проводили чемпионат мира в Минске.

Спорт не должен быть политикой, но это не повод закрывать глаза на то, что сейчас происходит в Беларуси. Мы не можем проводить чемпионат мира, когда протестующих арестовывают и пытают на улице. Совершенно неприемлемо поддерживать режим, использующий оружие против собственного народа, — приводит слова депутата Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро «Спорт.Tut.By».

Подключилась и братская Украина в лице чемпионки страны по хоккею среди женщин Юлии Аббасовой.

В этот самый момент, когда вы читаете это письмо, тысячи мирных белорусов, мужчин и женщин, независимо от их возраста, профессии и материального положения, подвергаются серьёзным избиениям и пыткам. Забудьте здесь о правилах честной игры, — указано в петиции Аббасовой.

Реакции ИИХФ после двухдневного заседания организации не последовало, никаких официальных спичей и решений. Зато, как только появилось предположение о переносе части турнира в Москву, активизировался вице-президент международной федерации Калерво Куммола, который назвал абсурдом подобное заявление.

Будет абсурдно, если Россия получит белорусские матчи ЧМ-2021, — цитирует вице-президента ИИХФ Mtvuutiset.

«Время считать деньги»

Обстановка продолжает накаляться, а ситуация всё ещё кажется неразрешимой. Вопрос один: а самой России это надо?

Депутат Государственной Думы и олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов убеждён, что проводить чемпионат мира на территории России, да ещё и без зрителей возможно только в том случае, если у государства есть на это лишние деньги.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зачем нам чемпионат без зрителей? Это тоже одна из тем. А если у нас есть лишние деньги, то нужно попробовать. Что это даст — мне непонятно. Нужно взвешивать все за и против. Время считать деньги. С другой стороны, это вариант выстроить отношения с международной федерацией, прийти на выручку. Не знаю... Нужно думать, что важнее, — приводит слова Фетисова Sport24.ru.

А вот бывший нападающий сборной России Андрей Николишин, напротив, уверен, что к маю Россия сможет победить пандемию и провести турнир со зрителями.

В хоккей играют только у нас сейчас. Ни шатко ни валко мы единственные, кто играем полноценный чемпионат. Мы всегда хорошо проводили большие мероприятия. Турнир пройдёт без зрителей? В мае месяце в пузыре? Не думаю. Я оптимист, надеюсь, что мы закончим с пандемией к этому времени и зрители будут на всех спортивных событиях, — сказал Николишин корреспонденту NEWS.ru.

Но даже если коронавирус победить не удастся, а такое подозрение всё равно затаилось где-то в чертогах разума, то и без участия болельщиков Москва в очередной раз сделает всё, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне, считает заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин.

Спорт всегда был вне политики, но, к сожалению, сейчас много напряжённых моментов, на которые нельзя не обращать внимания. Я не сомневаюсь, что чемпионат в Минске прошёл бы на высоком уровне, там очень любят хоккей. Если всё-таки глава Международной федерации хоккея Рене Фазель примет решение о переносе, то мы справимся с этой задачей. Россия давно доказала, что любые спортивные мероприятия проходят на высоком уровне, проблем не будет. Но в таком случае Фазелю необходимо просчитать всю финансовую составляющую, взять её на себя [федерацию] и договариваться о принятии, размещении и так далее, — сказал Канарейкин в разговоре с NEWS.ru.

Россия действительно ни разу не дала повода усомниться в качестве проведения больших спортивных мероприятий. И проведение чемпионата мира в Москве не выглядит сумасшедшей идеей. Самое забавное — исторически так сложилось, что в любой непонятной ситуации Россия готова протянуть руку помощи и вывезти на себе любую проблему. Да и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прикладывает все усилия, чтобы Фазель принял решение в пользу Москвы.

В последнее время Ротенберг часто контактирует с президентом ИИХФ Рене Фазелем, чтобы «продавить» решение о переносе турнира в Россию, учитывая желание Международной федерации хоккея забрать чемпионат мира у Белоруссии, — приводит слова источника, близкого к ситуации Metaratings.

Есть подозрение, что Белоруссия всё-таки не сможет устоять. Политическая обстановка продолжает набирать обороты и не намерена «тормозить» в ближайшее время, а значит, к сожалению, нет никакой ясности относительно будущего. Но если Международная федерация не примет решения сейчас, то потом будет поздно — элементарно не останется времени на перенос и подготовку. Понятно, что Фазель надеется на лучшее. Но не зря же говорят: «Надейся на лучшее, но готовься к худшему». Президент Международной федерации рискует и вовсе остаться без чемпионата мира, который является для него очень важным. Страны-участники просто не приедут в Минск, а всё именно к этому и идёт.