18-летний хоккеист заявил, что экс-игрок НХЛ обманул его на 800 тыс. рублей

Хоккеист Филипп Нестеров обвинил бывшего защитника клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» Михаила Татаринова в том, что тот мошенническим образом выманил у его семьи около 800 тыс. рублей. Как сказал спортсмен Telegram-каналу «Мутко против», тот обещал устроить его в команду Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), но так и не сделал этого.

По словам Нестерова, Татаринов якобы выманивал у его семьи деньги на протяжении года. Отмечается, что бывший защитник сборной России советовал молодому спортсмену принимать участие в юношеских турнирах, чтобы привлечь внимание клубов МХЛ. Однако все попытки не принесли успеха.

В 2021 году Нестеров в очередной раз не смог попасть на сборы с командой МХЛ, а получил совет отправиться в Мурманск. В этот момент родители хоккеиста потребовали Татаринова вернуть им деньги, однако тот перестал выходить на связь.

Татаринов известен по выступлениям за киевский «Сокол», московское «Динамо», «Вашингтон Кэпиталз», «Квебек Нордикс», «Бостон Брюинз» и «Провиденс Брюинз». В составе сборной СССР по хоккею он стал чемпионом мира в 1990 году.

Ранее бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер был обвинён в мошенничестве. 85-летний бывший чиновник якобы позволил незаконно обогатиться Мишелю Платини, который на момент совершения преступления занимал пост главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Речь идёт о присвоении суммы в два миллиона швейцарских франков.