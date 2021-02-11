Журналисты обнародовали детали секретной экспедиции нацистов в Антарктиду

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Стали известны детали секретной экспедиции нацистов в Антарктиду в 1938 году. Подробности в своём труде «Антарктида. Неизвестные и невероятные истории белого континента» описали Томас Бальмаседа и Августина Ларреа.

По их данным, 17 декабря 1938-го порт Гамбурга покинуло судно «Швабенланд», оборудованное по последнему слову техники на тот момент. Экипаж составил 82 человека. Вместе с ними в Антарктиду отправились гидросамолёты «Бореас» и «Пассат», «умевшие» работать при температурах ниже 50 градусов по Цельсию.

В книге говорится, что нацисты решились на поход в Антарктиду по ряду причин. Во-первых, континент казался «геостратегически привлекательным» — после Первой мировой войны Германия нуждалась в новых базах в Южном полушарии.

Во-вторых, регион представлял экономическую ценность для властей страны — с 1920-х годов китовый жир стал важным сырьём, его добавляли в продукты питания и чистящие средства. Потеря колоний, где добывались растительные и животные жиры, вынудила государство начать поиски новых источников масла, передаёт портал elDiario.es.

Исследователи охватили около 600 тысяч кв. м Антарктиды. Они изучали климатические условия с помощью радиозондов, измеряли температуру океана, анализировали подводный рельеф и корректировали морские карты.

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