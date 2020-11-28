В «убежище Гитлера» в Аргентине обнаружили монеты и фотографии

https://static.news.ru/photo/a1534cfc-3199-11eb-bd50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Scherl/Global Look Press

Археологи рассказали о находках в секретном убежище к северу от Буэнос-Айреса, которое предположительно могло предназначаться для лидеров нацистов.

В ходе раскопок в постройках обнаружили совместное фото фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера и лидера фашистского режима в Италии Бенито Муссолини, а также коробку с немецкими золотыми монетами, датированными 1940 годом. На еще одном найденном снимке изображён ребёнок в форме с нацистской символикой на рукаве.

О находках сообщили бывший спецназовец из США Тим Кеннеди и ветеран ЦРУ Боб Бэр, пишет британское издание Express. Им удалось проникнуть в «секретное убежище» в 600 милях к северу от столицы Аргентины Буэнос-Айреса. Местные жители давно слагают легенды об этих постройках, возведённых с неизвестными целями в отдалённой местности.

Как писал NEWS.ru, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрий Пескова Елизавета решила опровергнуть слухи о том, что фюрер Германии Адольф Гитлер не умер в 1945 году. Она рассказала, что обратилась в архив ФСБ с просьбой показать документы и артефакт, подтверждающие смерть Гитлера. Им разрешили посетить архив — «одно из самых интересных и секретных зданий в стране».