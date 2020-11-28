В «убежище Гитлера» в Аргентине обнаружили монеты и фотографии

Археологи рассказали о находках в секретном убежище к северу от Буэнос-Айреса, которое предположительно могло предназначаться для лидеров нацистов.
В ходе раскопок в постройках обнаружили совместное фото фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера и лидера фашистского режима в Италии Бенито Муссолини, а также коробку с немецкими золотыми монетами, датированными 1940 годом. На еще одном найденном снимке изображён ребёнок в форме с нацистской символикой на рукаве.
О находках сообщили бывший спецназовец из США Тим Кеннеди и ветеран ЦРУ Боб Бэр,
Как писал NEWS.ru, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрий Пескова Елизавета решила опровергнуть слухи о том, что фюрер Германии Адольф Гитлер не умер в 1945 году. Она рассказала, что обратилась в архив ФСБ с просьбой показать документы и артефакт, подтверждающие смерть Гитлера. Им разрешили посетить архив — «одно из самых интересных и секретных зданий в стране».