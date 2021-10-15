В Орле найдены артефакты, «состарившие» город на пять веков

Находки археологов во время раскопок, проведённых в этом году в Орле, говорят о том, что город мог быть основан на пять веков раньше, чем принято считать. Об этом заявил руководитель пресс-службы орловского экспедиционного проекта 1XPEDITION Станислав Трофимов, передаёт РИА Новости. В 2021 году Орёл отметил 455-летие. Датой основания города считается 1566 год, когда в точке слияния рек Оки и Орлика по приказу Ивана Грозного была заложена крепость.

Уже сегодня артефакты позволяют подтвердить одну из гипотез об основании города, — сказал Трофимов.

Он отметил, что после шестилетнего перерыва на месте детинца Орловской крепости возобновились раскопки. Их проводят учёные из Института археологии Российской академии наук (РАН) под руководством начальника Сейминско-Суджинской экспедиции Олега Радюша, при поддержке губернатора Орловской области Андрея Клычкова и проекта 1XPEDITION.

По словам представителя 1XPEDITION, наибольший интерес представляют монета середины XI века из Северной Германии, гирька от весов, датированная приблизительно XI веком, и нательный крестик XII–XIV веков, а также вислая печать. Как отметил замдиректора Института археологии РАН член-корреспондент РАН Петр Гайдуков, печать княжеская, она датируется концом XI — первой̆ половиной̆ XII века. На артефакте выгравированы надпись «Дьне слово» и изображение святого Николая.

Что касается монеты, специалисты утверждают, что она относится к городу Гронингену Германской империи периода 1040–1050-х годов.

Таким образом, учёные сделали вывод, что на месте раскопок до заложения крепости было не маленькое древнее поселение, как считалось ранее, а важный торговый и административный центр, расположенный на международном пути. Как рассказал начальник Сейминско-Суджинской экспедиции Олег Радюш, предположительно, городище появилось не позднее XI века.

Таким образом, надёжная датировка поселения (городища) на стрелке относится ко второй половине XI века, то есть к финалу эпохи викингов и существования известной системы торговых путей из Балтики к Чёрному и Каспийскому морям, одним из пунктов которого было укреплённое поселение на стрелке Оки и Орлика на месте современного Орла, — отметил археолог.

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