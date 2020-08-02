У Петербургского шоссе в течение двух недель находят человеческие останки

https://static.news.ru/photo/ab4f1fe2-d4bf-11ea-91a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Пименов/vk.com

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга ведутся работы по строительству железнодорожной платформы. Параллельно с ними местные поисковики выкапывают на участке человеческие кости, а также военные снаряды.

Так, в минувшую субботу, 1 августа, в районе 11:00 мск командир поискового отряда «Воин» сообщил в полицию о фрагментах костей, найденных на пересечении улиц Сарицкая и Образцовая, уточняет «Фонтанка». Предположительно, останки принадлежат бойцу Красной армии.

В полицию подобные обращения поступают не впервые. Так, в группах социальной сети «ВКонтакте» поисковики сообщают об обнаруженных 23, 24 и 31 июля останках трёх бойцов. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза.

Ранее NEWS.ru писал, что бойцы отдельного поискового спецбатальона Западного военного округа (ЗВО) ВС РФ продолжают работы на территории действовавшего в годы Великой Отечественной войны концлагеря «Моглино» в Псковской области. Объект находится в районе одноимённой деревни. Подразделением уже обнаружены останки 45 красноармейцев. Поисковая операция идёт в регионе с июня 2020 года.