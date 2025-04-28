Почему Севастополь стал городом-героем: факты, которые вы могли не знать

Фото: Евгений Халдей/РИА Новости

Корабельный расчет 12,7-мм счетверенной корабельной зенитно-пулеметной установки «Виккерс» крейсера «Красный Кавказ»

Звание города-героя — высшая степень отличия за подвиги и стойкость во время Великой Отечественной войны. Его удостаивались города, на чью долю выпала героическая оборона от фашистов. Почему Севастополь стал городом-героем, какие факты надо знать — рассказывает NEWS.ru.

Почему Севастополь был «крепостью без стен»

Севастополь одним из первых ощутил на себе ужасы нападения Германии. Еще в первые дни войны в небе над городом появились немецкие бомбардировщики, сбросившие смертоносный груз на мирные улицы и военные объекты. Однако тогда никто не мог предположить, что этот черноморский порт превратится в неприступную крепость, которая будет сковывать силы вермахта 250 долгих дней — дольше, чем сопротивлялись многие европейские столицы.

Севастополь не был подготовлен к сухопутной обороне — его мощь всегда заключалась во флоте. Но когда враг подошел вплотную, город стал символом невероятного мужества, сравнимым с Брестской крепостью или Сталинградом. Немцы называли его «Русским Верденом» — намек на самую кровопролитную битву Первой мировой, где сражались до последнего.

Немецкие генералы с удивлением отмечали, что Севастополь — это «крепость без стен». Вместо классических укреплений здесь были подземные штольни и тоннели (многие еще со времен Крымской войны 1853–1856 гг.), где укрывались войска и располагались госпитали; береговые батареи, вмурованные в скалы, способные вести огонь как по морю, так и по суше; катакомбы и каменоломни, ставшие последним рубежом обороны.

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Фото: Владислав Микоша/РИА Новости Освобождение Севастополя от немецко-фашистских войск в результате Крымской наступательной операции советских войск

Одним из самых грозных укреплений была 30-я береговая батарея капитана Георгия Александера, «Севастопольский Колизей». Два огромных 305-мм орудия, спрятанных в бетонных казематах, наносили сокрушительные удары по врагу. Даже когда немцы окружили батарею, артиллеристы продолжали стрелять, корректируя огонь по радио. Они били до последнего снаряда — а когда кончились боеприпасы, взорвали себя вместе с позицией.

К зиме 1941 года немцы под командованием Эриха фон Манштейна предприняли первую попытку взять город. В ночь на 17 декабря они попытались переправить танки через Северную бухту по льду. Но советские моряки нашли неожиданное решение — подорвали лед торпедами, отправив технику и пехоту врага на дно.

Почему пришлось сдать Севастополь

Когда основные силы защитников были уже разгромлены, последние бойцы продолжали сражаться в Инкерманских каменоломнях. Без воды, еды и света, под постоянными газовыми атаками (немцы травили их, как в Первую мировую) они держались неделями. Лишь горстка измученных людей сдалась в плен — остальные погибли, но не отступили.

Более 200 дней продолжались артобстрелы — некоторые районы были превращены в лунные пейзажи. За это время 125 тысяч авиабомб было сброшено на город — по тонне взрывчатки на каждого защитника. Тысячи моряков, пехотинцев и ополченцев погибли, но не сдали город без приказа.

3 июля 1942 года после исчерпания всех возможностей к сопротивлению Севастополь пал. Гитлер лично объявил о «великой победе», но триумф был недолгим. Уже в мае 1944-го советские войска начали Крымскую наступательную операцию, и 9 мая (символично — ровно за год до Победы) город был освобожден.

Сегодня Севастополь — город-герой, а его оборона остается одним из величайших примеров стойкости в военной истории. Музеи, мемориалы и забытые штольни, где до сих пор находят останки бойцов, напоминают: 250 дней сопротивления — это не просто цифра, это подвиг, который нельзя забыть.

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