75 лет назад, 13 февраля 1945 года, советские войска освободили Будапешт от гитлеровских захватчиков. К памятной дате Министерство обороны России рассекретило документы о стратегической наступательной операции. В ней принимали участие военнослужащие 2-го и 3-го Украинских фронтов, а также корабли Дунайской военной флотилии. В опубликованных военным ведомством документах подчёркивается, что «приход Красной Армии ... не имеет других целей, кроме как освобождение венгерского народа от немецко-фашистского гнёта». Минобороны также представило фотографии города, большая часть которого превратилась в руины. Фото разрушенной столицы Венгрии и кадры разминирования города — в галерее NEWS.ru.
budapest75.mil.ru
budapest75.mil.ru
Отделение выходит на выполнение боевого задания, 2 взвод 2 роты.
budapest75.mil.ru
Буда-Обуда. Боевой порядок при проверке улицы на минирование, 2 взвод 2 роты.
budapest75.mil.ru
Пешт. Поверка ул.Пештыгобор
budapest75.mil.ru
Пешт. По ул.Керепеш лучший минер отряда Кириякиди обнаружил в перинах мину-сюрприз.
budapest75.mil.ru
Буда-Обуда. Разминирование баррикады на ул.Верешвати. Снято 4 мины.
budapest75.mil.ru
Мост взорван противником при отступлении.
budapest75.mil.ru
Проверка здания на минирование.
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Художественный музей
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Министерство земледелия.
budapest75.mil.ru
Минеры делают надпись на здании, которое только что проверено на мины.
budapest75.mil.ru
Пешт-Уипешт, ул.Арпад №77. Фугас на окне, взрыв вызывается при открывании окна
budapest75.mil.ru
Мост подготовлен противником к взрыву. Разминирован.
budapest75.mil.ru
Пешт, ул.Керепеш. Собака миноискатель выполняет команду «Ищи».
budapest75.mil.ru
Цепной мост со стороны Буда. Взорван немцами при отступлении.
budapest75.mil.ru
Будапешт. Цепной мост через р.Дунай ночью, взорван противником при отступлении.
budapest75.mil.ru
Буда. Готель Гелирт. Разрушен во время боевых действий.
budapest75.mil.ru
Пешт. Мост подготовлен противником к взрыву. Разминирован.
budapest75.mil.ru
В пункте сбора донесений №7. Местное население доносит о минировании.
budapest75.mil.ru
Площадь перед парламентом
budapest75.mil.ru
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