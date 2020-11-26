Мединский: личность Сталина не была причиной репрессий

https://static.news.ru/photo/7054bb18-2fe6-11eb-89ba-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Сталин Фото: Global Look Press

Личность Иосифа Сталина не была исходной причиной репрессий 30-х годов прошлого века в СССР. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский.

Ведь причиной репрессий не является плохой Сталин лично. На его месте окажись плохой Иванов, Петров, Сидоров, ничего бы не изменилось, скорее всего. Ну, были бы, как всегда, нюансы — роль личности в истории. Причиной является система, которая была порождена после 1917 года, — сказал Мединский в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Он добавил, что эта система и стала исходной причиной массовых арестов и расстрелов, которые, «безусловно, были преступными».

Историки расходятся во мнениях о количестве погибших во время репрессий в Советском Союзе в 1920–1950 годах. По данным разных источников, только в 1937–1938 годах в ходе так называемого Большого террора на территории СССР было расстреляно свыше 700 тысяч человек, включая высших партийных и военных деятелей.

Как сообщал NEWS.ru, телеведущий Владимир Познер ранее также высказался о роли Иосифа Сталина в истории. По его словам, действия Сталина на посту главы Советского Союза были «преступными». На своём личном сайте Познер указал на такие инициативы советского лидера, как создание системы ГУЛАГ и принудительная депортация народов.