Познер определил Сталину место в мировой истории

https://static.news.ru/photo/d9d847de-14bc-11eb-a254-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист Владимир Познер оценил историческую роль лидера СССР Иосифа Сталина. По его словам, действия Сталина на посту главы Советского Союза были «преступными».

Познер на личном сайте указал на такие инициативы советского лидера, как создание системы ГУЛАГ и принудительная депортация народов.

Я считаю Сталина одним из величайших преступников в истории человечества, над которыми суду истории ещё предстоит свершиться, — отметил журналист.

Он настаивает, что сравнение действий Сталина с поступками глав других государств является некорректным. В этом случае происходит сопоставление «неблаговидных поступков самых разных людей из самых разных стран <...> с деяниями рук одного человека в одной стране», подчеркнул Познер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что режиссёр Андрей Кончаловский заявил: развенчание культа личности Иосифа Сталина было неудачным решением Никиты Хрущёва. Он выразил мнение, что многие коммунисты были огорчены после XX съезда партии. Кончаловский на Венецианском фестивале представил новый фильм «Дорогие товарищи». Главная героиня — убеждённая коммунистка, которая готова до драки защищать фигуру Сталина в споре с дочерью.