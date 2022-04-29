ФСБ рассекретила документы о самоубийстве Гитлера

Адольф Гитлер / Фото Scherl/Global Look Press

ФСБ России обнародовала новые архивные документы, которые рассказывают о событиях после самоубийства Адольфа Гитлера. В частности, сюда вошли фрагменты из личного дела пилота фюрера, бывшего группенфюрера СС Ганса Баура. Документ хранится в управлении ФСБ по Новгородской области. Согласно его письменным показаниям, до конца апреля 1945 года близкие к Гитлеру люди не знали, что планирует фюрер.

Как пишет Баур, он вызвал его 30 апреля во второй половине дня.

Гитлер встретил меня в передней и провел к себе в комнату. Он подал мне руку и сказал: «Баур, я хочу с вами проститься, я хочу поблагодарить вас за все годы службы», — вспоминал экс-пилот.

При этом он отметил, что Гитлер очень постарел и осунулся. Руки его дрожали, и стало понятно, что им принято решение покончить с собой.

В документах также содержится информация о секретаре Гитлера, сером кардинале Мартине Бормане, который в начале мая 1945 года надеялся на самолёте сбежать из Берлина, однако его попытка не увенчалась успехом. Это следует из собственноручных показаний Баура на допросе в НКВД СССР в декабре 1945 года. Он раскрыл сведения об иных членах нацистской верхушки, которые также пытались спастись.

По словам Баура, он был включён в группу генерала Раттенхубера. Эта группа в 22:00 1 мая ушла из рейхсканцелярии через служебный ход и проследовала в туннель берлинского метро на станции Кайзерхоф.

В темноте мы заблудились и вышли к станции Жандарменмаркт вместо станции Фридрихштрассе. По горящим улицам дошли до вокзала Фридрихштрассе. Выйдя к противотанковым заграждениям на Вайденаммбрюкке, мы встретились с Борманом и Науманом, — вспоминал Баур.

Однако попасть на вокзал было невозможно, он был под мощным артобстрелом советских войск.

Доложив Борману, что без танков пройти нельзя, я остался около него, так как он мне запретил ходить в разведку: «Вы мне ещё нужны как пилот», — писал Баур.

В материалах допроса сказано, что в последний раз Баур видел живым Бормана в три часа ночи 2 мая 1945 года, когда тот вместе с Науманом и личным хирургом Гитлера Людвигом Штумпфеггером «свернули за угол на Цигельштрассе».

Что с ним стало дальше, не знаю, но предполагаю, что он убит, так как обстрел в этом участке был очень сильный. <...> Прорваться нам не удалось, — отмечал Баур.

Вначале тело Бормана не было найдено, и долгие годы о нём не было ничего известно. Недостаток доказательств его гибели послужил поводом для того, чтобы Нюрнбергский трибунал заочно осудил его и приговорил к смертной казни.

Однако в 1972 году в Берлине были найдены останки двух человек. В результате изучения сохранившихся медкарт стало понятно, что речь идёт о Бормане и Штумпфеггере. Это подтвердила и проведённая в 1998 году экспертиза ДНК. Борман погиб в Берлине 2 мая 1945 года.

Управление ФСБ России ранее рассекретило архивные документы и фотографии, свидетельствующие о массовых убийствах мирных жителей Старого Крыма, совершённых солдатами 17-й полевой армии вермахта в апреле 1944 года. Согласно документам, руководил немецко-фашистскими войсками в Крыму генерал-полковник Эрвин Густав Йенеке. Расследование проводилось в рамках проекта «Без срока давности», а найденные свидетельства будут переданы в архив.