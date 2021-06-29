Археологи обнаружили в Турции 11 древних «пирамид»

Турецкие археологи обнаружили ещё 11 крупных холмов рядом с одним из древнейших храмовых комплексов в мире Гебекли-Тепе (провинция Шанлыурфа), передаёт портал Daily Sabah.

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в разговоре с журналистами отметил, что специалисты назвали район «12 холмами» и «пирамидами юго-востока Турции». По его словам, регион обладает уникальным культурным наследием. Насыпи буквально окружили строения, возведённые около 12 тысяч лет назад, на расстоянии в 100 км. Гебекли-Тепе включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2011 году, а впервые его раскопали в 1963-м археологи из Стамбула и американского Чикаго.

Позже, в 1995 году, историки нашли в этом районе Т-образные обелиски эпохи неолита высотой три — шесть метров и весом от 40 до 60 тонн, а также различные артефакты, например статуэтки в виде людей возрастом 12 тысяч лет.

В начале июня американские археологи провели исследование древнего керамического горшка, наполненного куриными костями и раскрыли его таинственное предназначение. Возраст сосуда превышает две тысячи лет, его нашли в 2006-м на площади Афинская Агора (Греция). Но только в 2021 году учёные узнали, что артефакт использовали для чёрных магических обрядов, с помощью которых проклинали врагов.

Ранее сообщалось, что в запасниках Национального музея в Варшаве археологи обнаружили первую египетскую мумию беременной женщины. Исследователи отмечают, что на момент смерти ей было от 20 до 30 лет, размеры плода позволяют предположить, что срок беременности составлял 26–28 недель. Мумия была доставлена в Варшаву в 1826 году. На основании иероглифов, размещённых на саркофаге, тогда учёные пришли к выводу, что внутри находится мужчина — жрец Гор-Джехути, живший в I веке до нашей эры.