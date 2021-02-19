За сутки в РФ выписаны после коронавируса больше 18,5 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/c0697982-7289-11eb-b00b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За сутки в России выписаны 18 637 человек после COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 18 637 человек <...>. За весь период выписаны по выздоровлении по России — 3 679 949, — говорится в сообщении.

Больше всего выписанных в Санкт-Петербурге — там за сутки выздоровели 3676 человек. На втором месте Москва с показателем в 2112 человек. На третьем месте — Московская область (598 человек).

Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Туве — 0,02%, а также в Еврейской автономной области.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,02%, 2. Еврейская автономная область 0,09%, 3. Магаданская область, Чечня, ЯНАО, Хакасия 0,1%, — дополняется в сообщении.

За последние сутки в РФ выявлено 13 433 новых случая заражения коронавирусом. Из них почти 11% бессимптомников. Зафиксировано 470 летальных исходов.

Ранее центр «Вектор» подтвердил, что российские препараты «Спутник V» центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» защищают от британского штамма коронавирусной инфекции. Об этом писал NEWS.ru.

До этого сообщалось, что за прошедшие сутки в Москве коронавирус официально подтвердилиу 1972 человек. 19 февраля стал седьмым днём подряд, когда в столице фиксируется менее 2 тысяч инфицированных COVID-19.