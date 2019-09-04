https://static.news.ru/photo/68218eb4-cf23-11e9-8ea1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Возгорания лесов могут стоить жизни десяткам тысяч людей и нести экономический ущерб до 15% регионального валового продукта. Такие данные во время выступления на III Климатическом форуме в Москве озвучил профессор, заслуженный деятель науки РФ, руководитель Центра биоэкономики и эко-инноваций экономического факультета МГУ Сергей Бобылёв.

Он пояснил News.ru, что во время пожаров выделяются так называемые взвешенные частицы, представляющие смесь пыли, золы, сажи, дыма, сульфатов, нитратов. Они разносятся ветром на десятки километров от очага возгорания. У людей они провоцируют смертельные заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и другие болезни.

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что некоторые лесные пожары тушить нецелесообразно. Это неверное утверждение. Проблема колоссальная. Власти, к сожалению, пока не могут адекватно оценить весь ущерб от лесных пожаров, — сказал профессор.

Кроме того, Сергей Бобылёв озвучил данные — по оценкам медиков, дополнительная смертность населения в результате лесных пожаров в Московской области в 2010 году составила 54 тысячи человек. Причиной их гибели стали те же самые взвешенные частицы.

Ранее News.ru писал, что ущерб российских аграриев от последствий чрезвычайных ситуаций в 2019 году оценивается в 9,5 млрд рублей. Об этом рассказал журналистам первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов в кулуарах Восточного экономического форума, который в эти дни проходит во Владивостоке.