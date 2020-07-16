Врачи предупредили о наступлении новой эпидемии после коронавируса

Эпидемия ожирения грозит миру после эпидемии коронавируса. К такому выводу пришли учёные из Университета Копенгагена и российские эндокринологи.
Переедание стало одной из основных проблем в период карантина и для многих обернулось лишним весом или усугубившимися проблемами с ним,
К сожалению, текущая пандемия может способствовать дальнейшему увеличению распространённости ожирения, — констатирует заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Татьяна Демидова.
Учёные всегда называли ожирение неинфекционной пандемией, и она пострашнее коронавируса. Переедание, уточняет специалист, запускает «каскад зависимостей»: еда — депрессия — ожирение — еда. Развитию ожирения способствуют пять факторов: стресс, с которым люди столкнулись из-за коронавируса, ухудшение экономических условий, доступность еды и близость холодильника, снижение уровня подвижности и изменённая экспозиция еды в домашних условиях.
Врачи прогнозируют, что в России после пандемии число пациентов с ожирением увеличится на 10–13% в зависимости от фонового состояния и региона проживания.
Ранее NEWS.ru сообщал, что режим самоизоляции привёл к тому, что многие россияне набрали лишний вес. Чтобы избавиться от жира и при этом не навредить своему здоровью, нужно соблюдать несколько важным правил.
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