Врачи назвали срок окончания четвёртой волны коронавируса в России

Нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 в России может пойти на спад к январю, как это было во вторую волну, осенью — зимой 2020 года. Уровень вакцинации едва ли повлияет на ситуацию радикально, заявили URA.RU профессор вирусологии Александр Чепурнов и вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Чепурнов уточнил , что благоприятную роль может сыграть рост вакцинированных и переболевших, хотя в целом их уровень сравнительно невысок. Волчков согласился с мнением коллеги, уточнив, что многое зависит от конкретных регионов, проведения праздников и введения карантинных мероприятий. Появление же сразу нескольких вакцин не влияет на ситуацию кардинально.

Вакцина уже как год зарегистрирована и я, честно говоря, в недоумении, почему до сих пор мы не достигли более 70% вакцинации. Разумного и рационального объяснения этому факту нет, — заключил вирусолог.

Ранее Волчков заявил, что пандемия не закончится до тех пор, пока 70% населения не переболеет коронавирусом или не пройдёт вакцинацию. В России это около 100 млн человек, смертность при этом составит примерно 5 млн. Избежать этого получится только за счёт всеобщей вакцинации.