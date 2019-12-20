Чрезмерное потребление воды может быть опасно для человеческого организма. Призывы современных врачей пить больше жидкости могут обернуться для человека серьёзными проблемами со здоровьем. Как заявила доктор медицинских наук и биотехнолог Алла Погожева, излишки воды вымывают полезные витамины и микроэлементы, а также перегружают сердечно-сосудистую и мочевыделительную системы.
В интервью RT она
Эти напитки, а также кофе, какао, чёрный чай и другие входят в состав рациона в виде так называемой свободной жидкости, которая не содержится в твёрдой пище и должна составлять 1500–2000 мл (то есть шесть — восемь стаканов) в день, — пояснила эскперт.
По её словам, неумеренное употребления воды способствует также повышению распада белка.
Ране медики назвали неожиданные продукты, заряжающие энергией. Среди них бананы, семена чиа и зелёный чай, писал NEWS.ru.
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