https://static.news.ru/photo/f9c2b9fe-247f-11ea-b646-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чрезмерное потребление воды может быть опасно для человеческого организма. Призывы современных врачей пить больше жидкости могут обернуться для человека серьёзными проблемами со здоровьем. Как заявила доктор медицинских наук и биотехнолог Алла Погожева, излишки воды вымывают полезные витамины и микроэлементы, а также перегружают сердечно-сосудистую и мочевыделительную системы.

В интервью RT она отметила , что в среднем человеку требуется 2,4 литра жидкости в сутки, при этом 1 л он получает из пищи, остальное в виде свободной жидкости.

Эти напитки, а также кофе, какао, чёрный чай и другие входят в состав рациона в виде так называемой свободной жидкости, которая не содержится в твёрдой пище и должна составлять 1500–2000 мл (то есть шесть — восемь стаканов) в день, — пояснила эскперт.

По её словам, неумеренное употребления воды способствует также повышению распада белка.

Ране медики назвали неожиданные продукты, заряжающие энергией. Среди них бананы, семена чиа и зелёный чай, писал NEWS.ru.