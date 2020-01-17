Министр здравоохранения страны Вероника Скворцова 16 января заявила, что мощности действующих в России роддомов хватит в случае увеличения рождаемости. Предположительно, простимулировать россиян к тому, чтобы завести детей, призваны дополнительные выплаты, озвученные ранее президентом Владимиром Путиным. Однако эксперты из числа акушеров, опрошенные NEWS.ru, не ждут беби-бума — по их мнению, одними деньгами «самый сложный процесс» не простимулировать.

Директор Ассоциации народонаселения и развития, врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева отметила, что предложенные президентом страны меры очень важны. Напомним: это и продление программы материнского капитала до 2026 года, и выплаты на первенца, и солидное (616 617 рублей) пособие за рождение второго ребёнка, а также увеличение ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет. Но не все вопросы решаются деньгами.

Меры, предложенные президентом, направлены на стимулирование рождения детей в полных семьях — мама, папа, один или двое детей. И мы хотели бы, теоретически, чтобы в этой семье ещё появились дети. Но основной резерв женщин репродуктивного возраста не замужем — 42% из них не состоят в браке. Мы никак не можем их простимулировать, потому что мы должны такой женщине дать здорового, непьющего и трудолюбивого мужа. А взять таких мужей неоткуда. Не ребёнок сам по себе является целью таких женщин, их цель — полноценная семья. Любовь Ерофеева директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог

Врач отметила: планируется сделать хорошие выплаты — и на первого, и на второго ребёнка. Но попытки стимулирования рождаемости — самый сложный процесс. Удачный опыт с выплатами, напомнила Ерофеева, был во Франции. С другой стороны, некоторые страны ничего специально не делают, а семьи у них при этом многодетные. Например, Нидерланды: там принято иметь много детей, при этом в стране самый низкий процент абортов и самое высокое использование контрацепции.

Мы очень долго, всё советское время, жили в малодетных семьях — один ребёнок, максимум — два ребёнка. Сегодня желания размножаться у россиян я не замечаю. Ещё в 2014 году, когда обсуждался вопрос о мерах, которые простимулируют россиян рожать детей, были названы две основные меры: наличие стабильной зарплаты и крыши над головой. Это может подтолкнуть к решению родить ещё одного ребёнка, — считает глава Ассоциации народонаселения и развития.

В сложившейся демографической ситуации очень важно то, как будут вести себя медработники. Как рассказала Ерофеева, с учётом того, что в брачный возраст вступили очень малочисленные когортные группы населения, роль врача сейчас в том, чтобы убедить их беречь своё репродуктивное здоровье: до поры, до времени пользоваться контрацептивами, не делать абортов, избегать случайных связей, поскольку это влечёт заражение половыми инфекциями.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач не должен, узнав о беременности, тут же восклицать: «А, ты забеременела? Тебе надо рожать». Это не врача дело, женщина решит сама. Задача врача — дать ей всю полноту информации о состоянии её здоровья и о том, что будет ждать женщину, если она выберет тот или иной тип репродуктивного поведения, — убеждена эксперт.

По мнению врача, в России «больше большой семьи не будет». Причина в том, что население страны уже не обрабатывает землю, и «семьям не нужны бесплатные рабочие руки». И тем более не будет стремиться рожать молодёжь, у которой сегодня совсем иные ценности.

Среди современной молодёжи совершенно другие интересы на кончиках пальцев. И трудная жизнь в регионах, и отсутствие образования, и какие-то заманчивые перспективы в зарубежных странах могут менять целеполагание среди российской молодёжи. То, что я вижу у молодых, — это желание устроиться в жизни. Это может быть хорошее образование, профессия, карьера, творчество, спортивные достижения. Но чтобы кто-то, как в советские времена, устремлялся скорее выйти замуж — такого сейчас нет. В СССР вступление в брак означало легитимацию сексуальных отношений. Сейчас в этом нужды нет, — заключает эксперт.

Наталья Аксёнова, председатель Смоленской региональной общественной организации «Врачебная Палата», врач акушер-гинеколог также считает, что торопиться с рождением первого ребёнка не стоит. Но при этом не исключает, что для некоторых регионов вопросы о ранних браках, а значит, и о ранних рождениях могут обсуждаться.

Оптимальный возраст для родов рассчитывается по многим параметрам. Физиологически учитывается время наступления половой зрелости. Очень важны социальные параметры, национальные особенности — на разных территориях разные обычаи. Это очень дискутабельный вопрос. Желательно до совершеннолетия не рожать, но ведь ставился вопрос о снижении брачного возраста в тех регионах, где идёт раннее половое созревание. Диктовать оптимальный возраст мы не можем. Акушеры-гинекологи ратуют за упорядоченный образ жизни, против раннего начала половой активности. Но в каждом индивидуальном случае при планировании беременности нужно советоваться с грамотным врачом. Наталья Аксёнова врач акушер-гинеколог и председатель Смоленской региональной общественной организации «Врачебная Палата» врач акушер-гинеколог и председатель Смоленской региональной общественной организации «Врачебная Палата»

Печально, что в стране практически отсутствуют образовательные программы полового воспитания. Это, по мнению экспертов, может сыграть с молодёжью плохую шутку.

Мы больше 20 лет ждём, когда же придёт министр образования с политической волей, который скажет, что вопросы здоровья молодёжи приоритетны, а вопросы репродуктивного здоровья молодёжи — сверхприоритетны. Репродуктивное поведение должно воспитываться в семье, но наши семьи в этом смысле безграмотны, — убеждена Любовь Ерофеева.

Врач напомнила ещё об одной возрастной когорте, которая может пополнить ряды рожениц, — это женщины в возрасте вокруг 40 лет. Однако, по мнению Ерофеевой, для них важны не материальные стимулы сами по себе, а в гораздо большей степени программа искусственного оплодотворения. Эта программа государственная, в её рамках женщинам даётся три попытки, и это тоже серьёзные финансовые вливания в демографическую политику, считает эксперт.