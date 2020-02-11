https://static.news.ru/photo/2a334d68-4caf-11ea-99e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страх перед распространением коронавируса в России принёс неожиданные положительные результаты. Об этом заявил врач и ведущий программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» Александр Мясников.

По его словам, испугавшись за свою жизнь, люди стали более внимательно относиться в своему здоровью.

Все бросились мыть руки, носить маски и шарахаться от чихающих и кашляющих! Ещё бы от гриппа прививались бы вовремя, — написал Мясников в Telegram.

Врач напомнил, что сейчас период не только коварного вируса 2019-nCoV, но и множества других инфекций. Поэтому, отметил он, не следует пренебрегать профилактическими мерами.

Если же избежать простуды не удалось, тогда, посоветовал теледоктор, не нужно ходить на работу, в гости или на концерты, чтобы не заражать других людей. По его словам, «грипп — инфекция с куда большей смертностью, чем „страшилка-коронавирус“, и счёт его жертвам идет на сотни тысяч ежегодно».

При этом Мясников на ситуацию с коронавирусом в России смотрит оптимистично. По его мнению, шанс заразиться им ничтожен.

Ранее NEWS.ru писал, что средний инкубационный период 2019-nCoV, по данным Всемирной организации здравоохранения, составляет 5,2 суток.