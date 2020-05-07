Врач сообщила о непредсказуемости пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ec4db40c-901a-11ea-801f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Коронавирус не является непредсказуемым, трудно предугадать, как пройдёт лечение COVID-19 у заболевших пациентов. Об этом заявила замдиректора по клинической работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ, доктор медицинских наук Елена Павликова.
В зависимости от сопутствующей патологии болезнь может протекать очень по-разному, — рассказала специалист в интервью телеканалу RT.
Ранее NEWS.ru сообщал, что самая страшная особенность коронавируса заключается в отсутствии эффективного лечения и невозможности влиять на течение болезни. Такое мнение высказал доцент лечебного факультета Первого медуниверситета имени Сеченова Антон Родионов.