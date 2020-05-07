Врач сообщила о непредсказуемости пациентов с коронавирусом

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Частое мытьё рук и использование антисептических гелей могут нарушить защитный барьер кожи и вызвать дерматит. Это в свою очередь повысит риски попадания инфекции коронавируса в организм.

Такое мнение высказала врач-дерматовенеролог поликлиники № 4 управления делами президента Настасия Вережникова, сообщает РИА Новости. По словам врача, раздражению кожи способствуют спирт, очень горячая или холодная вода, избыток щелочи в...