Здоровье

Врач сообщила о непредсказуемости пациентов с коронавирусом

07:23, 07 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус не является непредсказуемым, трудно предугадать, как пройдёт лечение COVID-19 у заболевших пациентов. Об этом заявила замдиректора по клинической работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ, доктор медицинских наук Елена Павликова.

В зависимости от сопутствующей патологии болезнь может протекать очень по-разному, — рассказала специалист в интервью телеканалу RT.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самая страшная особенность коронавируса заключается в отсутствии эффективного лечения и невозможности влиять на течение болезни. Такое мнение высказал доцент лечебного факультета Первого медуниверситета имени Сеченова Антон Родионов.

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