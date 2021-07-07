Врач разъяснил, чего ждать, если после прививки нет антител

В настоящее время не существует установленного количества антител, которое считалось бы достаточным для предотвращения заражения коронавирусом. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ заявил врач общей практики Александр Доленко.
По словам медика, на сегодняшний день
При этом не следует думать, что эффект от вакцинации достигается только при формировании антител. Однако если необходимо узнать результаты вакцинации, тест нужно делать на 21-й день после второй дозы препарата и позже.
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