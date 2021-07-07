Врач разъяснил, чего ждать, если после прививки нет антител

В настоящее время не существует установленного количества антител, которое считалось бы достаточным для предотвращения заражения коронавирусом. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ заявил врач общей практики Александр Доленко.

По словам медика, на сегодняшний день не существует такого понятия, как мало или недостаточно антител. Более того, специалист допускает, что в организме могут не выработаться антитела, что связано с индивидуальными особенностями иммунной системы. Подобное происходит довольно редко и чаще всего проявляется у пожилых людей.

При этом не следует думать, что эффект от вакцинации достигается только при формировании антител. Однако если необходимо узнать результаты вакцинации, тест нужно делать на 21-й день после второй дозы препарата и позже.

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