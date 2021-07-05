Кардиолог рассказал, можно ли прививаться от COVID с заболеваниями сердца

Заболевания сердца и сосудов не входят в число противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Об этом заявил академик РАН, вице-президент Российского кардиологического общества Юрий Беленков, сообщает РИА Новости.

Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием для проведения прививки, — цитирует эксперта агентство.

Академик добавил, что вакцинация от COVID показана пациентам с такими болезнями, поскольку они являются фактором риска при протекании коронавируса в тяжёлой форме.

Специалист также отметил, что сердечно-сосудистые заболевания составляют причину почти половины (49%) всех смертей в стране. В частности, в 2020 году от таких болезней умерли 920 тысяч человек.

Ранее главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников развеял миф, что в результате вакцинации может возникнуть усиление вирусной инфекции на фоне образования антител. По его словам, такое явление, как «антителозависимое усиление инфекции» после прививки неопасно, поскольку ещё ни разу с момента начала применения вакцин не было задокументировано ни одного такого случая.