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Мясников развеял популярный миф о вакцинации

10:40, 04 июля 2021
Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников Фото: vk.com/drmyasnikov
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Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников развеял миф, что в результате вакцинации может возникнуть усиление вирусной инфекции на фоне образования антител. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По словам Мясникова, такое явление, как «антителозависимое усиление инфекции» после вакцинирования неопасно, поскольку ещё ни разу с момента начала применения вакцин не было задокументировано ни одного такого случая.

Мясников пояснил, что 20 лет назад при разработке вакцин против коронавируса, вызвавшего эпидемию вирусной пневмонии, экспериментировавшие на мышах медики столкнулись с таким явлением.

Теоретически такое возможно, но для преодоления этого есть свои подходы. Но пока почвы их применения нет, — отметил он.

Ранее Мясников назвал главное противопоказание для вакцинации от коронавируса, при котором делать прививку нельзя.

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