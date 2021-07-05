Мясников развеял популярный миф о вакцинации

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников развеял миф, что в результате вакцинации может возникнуть усиление вирусной инфекции на фоне образования антител. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По словам Мясникова, такое явление, как «антителозависимое усиление инфекции» после вакцинирования неопасно, поскольку ещё ни разу с момента начала применения вакцин не было задокументировано ни одного такого случая.

Мясников пояснил , что 20 лет назад при разработке вакцин против коронавируса, вызвавшего эпидемию вирусной пневмонии, экспериментировавшие на мышах медики столкнулись с таким явлением.

Теоретически такое возможно, но для преодоления этого есть свои подходы. Но пока почвы их применения нет, — отметил он.

Ранее Мясников назвал главное противопоказание для вакцинации от коронавируса, при котором делать прививку нельзя.