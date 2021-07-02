Врач и телеведущий Александр Мясников назвал главное противопоказание для вакцинации от коронавируса, при котором делать прививку нельзя. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Абсолютных противопоказаний крайне мало. Я назову, пожалуй, лишь одно: анафилактический шок на введение первого компонента вакцины, — написал врач.

Он также рассказал об относительных противопоказаниях. По его словам, их значимость сильно зависит от того, у кого они были выявлены. К примеру, пожилые люди, диабетики и аллергики могут пострадать куда сильнее, даже если у них выявится аллергия. Медик заметил, что они могут «умереть от ковида этой осенью».

В то же время, если человек молод и здоров, однако у него тоже имеется ряд противопоказаний, то польза от прививки может и не превысить тот ущерб, который будет нанесён организму побочными эффектами. Мясников подчеркнул, что подобные вопросы необходимо решать индивидуально. Единственный абсолютный закон вакцинации, заметил врач — прививаться, если без прививки будет хуже, чем с ней.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что необъяснимые мышечно-скелетные боли являются одним из самых частых симптомов дефицита витамина D.