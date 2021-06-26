Мясников рассказал о необъяснимом симптоме дефицита витамина D

Необъяснимые мышечно-скелетные боли являются одним из самых частых симптомов дефицита витамина D. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По медицинскому закону, любой человек, у которого всё болит, и при этом у него нет яркой грыжи, фибромиалгии, полимиалгии, этот человек должен обязательно пройти проверку на уровень витамина D, — рассказал медик.

Также Мясников подчеркнул, что для выработки витамина D совсем не обязательно специально загорать.

Витамин D вырабатывается практически без всякого солнца, просто на открытом воздухе, — пояснил врач.

Для этого, по словам Мясникова, нужно бывать на открытом воздухе хотя бы около 30 минут в день, а зимой — немного дольше. Если светит солнце, для выработки витамина D понадобится всего 5–10 минут.

Также витамин D, по словам врача, можно получать из морепродуктов, яиц, молока. Недостаток этого компонента может вести к онкологическим заболеваниям и болезням сердца.

Ранее доктор Мясников рассказал о влиянии вакцины от коронавируса на сперму.