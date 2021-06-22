Врач рассказала, как вакцина действует против индийского штамма COVID

Индийский штамм коронавируса умеет «максироваться» и потому гораздо легче и быстрее проникает в организм человека. В этой связи риску заражения подвергаются и те, кто ранее более «старыми» версиями COVID-19. Однако имеющиеся у человечества вакцины работают и в отношении нового штамма. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ расскахала руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.
По словам специалиста, вакцина
Поэтому вакцина все ещё является эффективной, хоть ее действие против индийского штамма и ниже, в отличие от уханьского, британского, бразильского и южноафриканского, — пояснила врач.
Юлия Ткаченко отметила, что в настоящее время сформировалось ложное представление о том, что иммунитет человека полностью бессилен перед индийским штаммом, однако это не совсем так. Эффективность вакцины против этого штамма действительно несколько ниже, однако защита от вируса у вакцинированных людей всё равно гораздо выше, чем у тех, кто не проходил вакцинацию.
По мнению эксперта, эффективность против индийского штамма у вакцины «Спутник V» составляет порядка 80%.
Ранее сообщалось, что в Москве в последнее время наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. Прирост новых случаев увеличился почти на 100%.