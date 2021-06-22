Врач рассказала, как вакцина действует против индийского штамма COVID

Индийский штамм коронавируса умеет «максироваться» и потому гораздо легче и быстрее проникает в организм человека. В этой связи риску заражения подвергаются и те, кто ранее более «старыми» версиями COVID-19. Однако имеющиеся у человечества вакцины работают и в отношении нового штамма. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ расскахала руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

По словам специалиста, вакцина вызывает достаточно интенсивный и качественный иммунный ответ против всех штаммов коронавируса. Что касается индийского варианта, то он умеет обходить антитела человека, но только частично.

Поэтому вакцина все ещё является эффективной, хоть ее действие против индийского штамма и ниже, в отличие от уханьского, британского, бразильского и южноафриканского, — пояснила врач.

Юлия Ткаченко отметила, что в настоящее время сформировалось ложное представление о том, что иммунитет человека полностью бессилен перед индийским штаммом, однако это не совсем так. Эффективность вакцины против этого штамма действительно несколько ниже, однако защита от вируса у вакцинированных людей всё равно гораздо выше, чем у тех, кто не проходил вакцинацию.

По мнению эксперта, эффективность против индийского штамма у вакцины «Спутник V» составляет порядка 80%.

Ранее сообщалось, что в Москве в последнее время наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. Прирост новых случаев увеличился почти на 100%.