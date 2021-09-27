Врач рассказал, как недосып влияет на тяжесть заболевания ковидом

Регулярный недосып может увеличить риск тяжёлого течения у больных коронавирусом. Об этом рассказал врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов, которого цитирует портал «Доктор Питер».

Специалист объяснил , что состояние заболевшего коронавирусом пациента связано в том числе с наличием гормона мелатонина, который вырабатывается в организме во время сна. Он сослался на исследование американских учёных, которые выяснили, что у пациентов с высоким уровнем мелатонина снижались риски летального исхода в реанимации.

Гормон мелатонин <...> не только нормализует биоритмы, но и борется со стрессом, влияет на артериальное давление, частоту дыхания и температуру тела, — отмечает эксперт.

Для поддержания нормального уровня мелатонина необходимо спать в тишине и при комфортной температуре по семь-восемь часов, просыпаться и засыпать в одно и то же время и отказаться от излишнего употребления кофеина, алкоголя и никотина. Также рекомендуется не забывать про физические нагрузки и купить удобный матрас, а за час до сна не смотреть телевизор и не сидеть в соцсетях.

Ранее терапевт рассказала, что спать в прохладном помещении полезно для здоровья, особенно в период пандемии COVID-19, когда вирусы размножаются без циркуляции воздуха, как в инкубаторе. По её словам, свежий воздух санирует помещение кислородом, улучшая качество сна. Для полноценного сна организму человека требуется температура 19–22 °С.