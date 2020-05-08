Врач призвала 12 мая не выходить из дома

https://static.news.ru/photo/ea8470ba-926e-11ea-adab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-терапевт Лариса Алексеева заявила, что 12 мая москвичам будет лучше остаться дома. По её словам, родные стены помогут справиться с последствиями резкой смены погоды и перепадов температуры.

Утром в этот день в столицу должна прийти летняя погода, соответственно, на улице возникнут проблемы с масками и перчатками, без которых нельзя появляться в общественном транспорте, пояснила врач в интервью «Вечерней Москве».

В маске, перчатках человек вспотеет, лучше соблюдать режим самоизоляции. Если вы здоровы, обливайтесь водой, опрыскивайте себя из пульверизатора. Просто лезть под холодную воду нельзя, поскольку это опасно из-за высокой вирусной нагрузки, — сказала Алексеева.

Она добавила, что магнитные бури влияют на человека лишь на улице. Аллергикам в этот день она посоветовала, закрывать окна и чаще проводить влажную уборку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве в середине предстоящей недели. Синоптик рассказал, что во вторник, 12 мая, в столице с утра установится фактически летняя погода с температурой до 26 градусов. Однако уже к вечеру этого дня в город придут северные воздушные потоки.