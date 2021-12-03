Врач-онколог рассказал о факторах, вызывающих рак поджелудочной железы

Основными факторами, влияющими на возникновение рака поджелудочной железы, являются вредные привычки, неправильный рацион питания и наследственность. Об этом NEWS.ru рассказал врач-онколог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылёв. Он также отметил, что несмотря на сложность данного заболевания, оно не является приговором, так как после операции по удалению опухоли пациенты могут жить достаточно долго.

Несмотря на то что данная проблема имеет для своего появления много факторов, внешнее воздействие, канцерогены, безусловно, играют большую роль в развитии рака поджелудочной железы. И в первую очередь это относится к таким вредным привычкам, как употребление алкоголя и курение. Эти факторы изучены достаточно давно и их негативное влияние достоверно. Они значительно увеличивают риски развития онкологии, — подчеркнул Пылёв.

Также, по мнению врача-онколога, не стоит забывать и о генетической предрасположенности. Своё воздействие оказывают и имеющиеся у человека хронические заболевания, особенно воспалительные процессы.

Если же говорить о режиме питания, то жирная и жареная пища также может негативно воздействовать на этот орган и провоцировать возникновение в поджелудочной железе злокачественных опухолей, — отметил доктор.

При этом каких-то особых скрининговых программ для выявления рака данного органа нет. По словам медика, это связано с тем, что данное заболевание не так часто встречается. Как правило, оно имеет различные проявления в зависимости от локализации. Например, если опухоль образовалась в головке поджелудочной, у пациента она проявится в виде желтухи. Если же она находится в теле или хвосте железы, то возможно бессимптомное течение заболевания.

Чтобы получить информацию о состоянии всего организма, включая поджелудочную, нужно проходить контрольные обследования раз в год.

По словам врача, данное заболевание является одним из самых грозных, трудно поддающихся лечению, но с благоприятным прогнозом. Если ещё 15 лет назад количество людей, которые даже на ранних стадиях переживали с данным типом онкологии трёхлетний рубеж, было малым, сегодня достаточно случаев, когда с таким диагнозом пациенты живут более десяти лет.