Эксперты назвали три привычки, провоцирующие рак

Блог «Следите за своим здоровьем» на портале WeChat назвал три самые распространённые привычки, которые могут вызвать развитие онкологического заболевания. Это недосыпание, раздражительность неправильное питание.

Привычка поздно ложиться спать и засиживаться на полночи вызывает больше вероятности заболеть раком, чем у людей, которые придерживаются правильного режима сна и бодрствования.

Современный темп жизни также вызывает опасность для здоровья. Он негативно влияет на нервную систему из-за частых стрессовых ситуаций. А раздражительность и депрессии являются одним из главных факторов, вызывающих онкологию.

Привычка доедать оставшиеся блюда также может плохо сказаться на организме. В недоеденных блюдах начинают накапливаться нитриты, которые могут спровоцировать рак. Также онкозаболевание может возникнуть из-за нарушений в работе желудка и селезёнки.

Ранее онколог Эльхан Ибрагимов дал россиянам четыре совета о том, как снизить риски развития раковых заболеваний. По словам медика, полностью избежать негативного варианта нельзя, но попытаться защитить организм — в силах каждого.