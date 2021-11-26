Онколог дал россиянам четыре совета, как уберечься от рака

Онколог Эльхан Ибрагимов дал россиянам четыре совета о том, как снизить риски развития раковых заболеваний. По словам медика, полностью избежать негативного варианта нельзя, но попытаться защитить организм в силах каждого. Советы врача публикует «Российская газета».

По словам специалиста, в первую очередь, чтобы снизить риски развития онкологических заболеваний, следует отказаться от вредных привычек, в число которых входят курение, употребление алкоголя, а также переедание.

Кроме того, следует в целом следить за своим здоровьем. Важное значение имеют физические нагрузки. А также необходимо регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

Доказано, что благодаря ей, случаи выявления рака на ранних стадиях увеличились примерно в восемь раз, — подчеркнул Ибрагимов.

Врач также напомнил о том, что ранее обнаружение онкологического заболевания увеличивает шансы на выздоровление.

Ранее главный внештатный диетолог депздрава Москвы Антонина Стародубова рассказала о том, что присутствие в рационе оливок полезно для здоровья кишечника благодаря содержанию пищевых волокон. Кроме того, этот продукт снижает риск развития рака.