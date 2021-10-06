Врач оценила опасность коронавируса для детей

Дети легче переносят коронавирус, чем взрослые: чаще всего у них болезнь протекает бессимптомно. Однако это не значит, что им не надо делать прививки и соблюдать меры предосторожности, заявила терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24».

Для них не разрабатывали в самом начале вакцину, ничего не тестировали. Потом же оказалось, что дети активно переносят вирус и болеют часто бессимптомно. Но дети болели, болеют и будут болеть, к счастью, легко и чаще бессимптомно, — призналась Чернышова.

Она добавила, что сейчас дети болеют чаще из-за начала учебного года и общей осенней вспышки заболеваемости. Врач пояснила, что обезопасить себя от коронавируса можно с помощью соблюдения мер профилактики: чаще мыть руки, носить маску и реже посещать места с большим скоплением людей. Чернышова отметила, что к детским прививкам в России пока ещё не готовы.

Я думаю, что к прививкам от коронавируса для детей мы постепенно придём, как только учёные изучат этот вопрос. Нельзя просто взять и начать делать детям прививки. Нужно сначала изучить действие, исследовать. Прививки для детей — это более сложная процедура, в отличие от взрослых, — пояснила она.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что не видит необходимости в принудительной детской вакцинации, так как в структуре заболевших детское население не преобладает.