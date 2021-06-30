Онищенко оценил необходимость прививать от коронавируса детей

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пока нет острой нужды вакцинировать детей и подростков. Однако когда такая необходимость появится, потребуется детская вакцина, отметил он в беседе с ТАСС.

Сейчас этот вопрос обсуждается. Я считаю, что пока острой необходимости в этом нет — это моё мнение. В структуре заболевших я не вижу преобладания детского населения. И для детей нужна немножко другая вакцина, — пояснил Онищенко.

Он добавил, что среди вакцин от гриппа есть взрослые и детские. При этом вопрос детской вакцинации от коронавируса является открытым «без однозначного ответа», хотя большинство экспертов склоняется к тому, что детей нужно прививать, подчеркнул Онищенко.

Ранее стало известно, что России нужно ориентироваться на Запад, чтобы улучшить динамику вакцинации. Об этом заявил Геннадий Онищенко. По его мнению, кроме упования на сознательность граждан необходимо использовать и рычаги давления — административные и уголовные.